Morreu esta terça-feira aos 66 anos o antigo jogador e treinador da Argentina, Alejandro Sabella.Um vírus hospitalar terá sido fatal para o antigo técnico da seleção argentina que tinha sido internado com uma doença cardíaca aguda.Alejandro Sabella levou a Argentina à final do Campeonato do Mundo de 2014, tendo sido vice-campeã. Comandou o Estudiantes, da Argentina, equipa que levou à conquista da Taça Libertadores.Em atualização