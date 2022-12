Morreu Pelé, o rei do futebol

O antigo futebolista Pelé, um dos ícones do desporto mundial, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, após meses de luta contra o cancro.Pelé é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol e foi eleito, no início dos anos 2000, o "Jogador do Século", numa votação da FIFA.Nascido Edson Arantes do Nascimento, a 23 de outubro de 1940, no município de Três Corações, em Minas Gerais, no Brasil, mudou-se cedo com a sua família para Bauru, no interior de São Paulo.Filho de Celeste Arantes e Dondinho - que também foi jogador de futebol –, Edson Nascimento desenvolveu o gosto pelo futebol em pequeno. Começou por jogar com uma bola de pano e chegou a vender amendoins e a engraxar sapatos para ajudar os pais a comprar a sua primeira bola de futebol. Desde cedo ficou conhecido como Pelé.A carreira de futebolista começou aos dez anos, quando ingressou na equipa infanto-juvenil do seu clube local, o Bauru Atlético Clube. Depois de conquistar os campeonatos de 1954 e 1955, Pelé captou a atenção de Waldemar de Brito, jogador do Santos, que levou o jovem prodígio a um jogo de treino no seu clube. Nessa sessão, Pelé fez quatro golos e garantiu um lugar no Santos.Estreou-se oficialmente pelo ‘Peixe’ a sete de setembro de 1956, num amigável frente ao Corinthians, tendo contribuído com dois golos para uma goleada de 7-1.Pelé representou as cores do Santos durante 20 anos (1956-1975), nos quais conquistou diversos títulos, entre eles duas taça dos Libertadores e dois Mundiais de Clubes, nos anos de 1962 e 1963. O atacante contribuiu ainda para a conquista de dez campeonatos Paulistas e cinco Taças do Brasil, esta última atualmente conhecida como ‘Brasileirão’.Pelé representou o Brasil nos mundiais de 1958, 1962, 1966 e 1970, entre os 17 e os 29 anos, tendo conquistado três campeonatos. Tornou-se o primeiro e único jogador a ser tricampeão Mundial na história, com um total de 12 golos em 14 jogos em fases finais da competição.Foi também no Mundial de 58’, na Suécia, que Pelé se tornou o jogador mais jovem de sempre a marcar na competição, com apenas 17 anos e 241 dias, recorde que se mantém até aos dias de hoje.No seu historial ao serviço do Brasil, Pelé conta com 92 internacionalizações e 77 golos, números que o tornam o maior goleador da história da ‘canarinha’.Pelé apenas representou dois clubes durante os 21 anos no ativo: o Santos, no Brasil, e o New York Cosmos, nos EUA, já no final da carreira.No entanto, mesmo depois de se ter retirado, Pelé nunca parou de fazer história. Foram vários os prémios individuais e distinções conquistadas pelo astro brasileiro, com destaque para ‘Personalidade do Ano do Desporto’ pela BBC, em 1970; ‘Atleta do Século’ pelo jornal L’Equip, em 1981; Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, em 1995; foi condecorado com a Ordem de Cavaleiro do Império Britânico, em 1997; distinguido como ‘Maior Futebolista do Século’ pela UNICEF, em 1999; e foi considerado, a par de Diego Maradona, ‘Jogador do Século’ pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) no ano 2000. Em 2010, foi distinguido como presidente honorário do New York Cosmos, o clube onde terminou a carreira.Depois de afastar-se dos relvados, Pelé participou em filmes e novelas e chegou a dedicar-se à política, tendo sido ministro do Desporto do governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.Os golos de Pelé ficam na memória dos amantes de futebol, mas existe alguma discordância quanto ao número de vezes que o craque rematou contra o fundo da baliza. De acordo com a IFFHS, o camisola ‘dez’ marcou 765 golos ao longo da carreira, sendo considerado o segundo maior goleador do mundo ao nível de clubes. Já o Museu do Futebol contabiliza 1281 golos em 1363 partidas.Mas o número de golos é apenas um detalhe na carreira repleta de sucessos do ‘rei do futebol’.