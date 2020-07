Morreu Seninho, colega de Pelé, Cruyff e Beckenbauer

"Comecei o dia com uma notícia muito triste - o falecimento do primeiro amigo que fiz no FC Porto, o nosso Seninho. Paz à sua alma", escreveu, ontem, nas redes sociais, Fernando Gomes, vogal da direção portista e antigo companheiro do avançado que ajudou a quebrar um jejum de 19 anos na luta pelo título. Foi na temporada de 1977/78 que os dragões conquistaram o campeonato.Arsénio Rodrigues Jardim, mais conhecido por Seninho, fez em 1977/78, nos 38 jogos em que participou, sete golos com a camisola azul-e-branca. E na Taça dos Vencedores das Taças, em Old Trafford, brilhou, apontando os dois golos que afastaram o United da prova e convenceram os olheiros do Cosmos a levá-lo para Nova Iorque. Durante cinco anos alinhou na liga norte-americana. Pelé, Beckenbauer, Cruyff e o também craque Carlos Alberto (campeão do Mundo pelo Brasil) foram companheiros de Seninho, que ainda vestiu a camisola dos Chicago Sting."A velocidade dele fazia a diferença", recorda, "com saudade", Octávio Machado, comentador, antigo companheiro de equipa do luso-angolano de Sá da Bandeira, que vestiu a camisola das quinas quatro vezes. "Era introvertido e um extraordinário colega", conta Octávio, que foi padrinho de casamento de Seninho.Seninho, 71 anos, estava internado no Hospital de São João, no Porto, com cancro. O seu corpo estará em câmara ardente, a partir das 16h00 de hoje, na Igreja das Antas, na Invicta. O funeral realiza-se amanhã, com missa de corpo presentes às 10h30, seguindo o cortejo fúnebre para o Centro Funerário e Crematório da Lapa.