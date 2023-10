Morreu Sir Bobby Charlton, lenda do futebol inglês

Sir Bobby Charlton, lenda do futebol inglês e do Manchester United, morreu este sábado.Num comunicado citado pelo jornal, a família do vencedor do Mundial de 1966 por Inglaterra, campanha na qual bisou contra Portugal nas meias-finais (2-1), manifestou "a grande tristeza" com o momento.O Manchester United, emblema que Bobby Charlton capitaneou rumo ao triunfo na Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1968, batendo o Benfica (4-1) após prolongamento na final, lamentou a morte de "um dos maiores e mais queridos jogadores da história do clube".Ao serviço do clube, o antigo futebolista sagrou-se ainda três vezes campeão inglês. "Sir Bobby era admirado tanto pelo espírito desportivo e integridade como pelas excelentes qualidades como jogador de futebol. Será para sempre lembrado como um gigante da história da modalidade", referiu o Manchester United.O clube exalta ainda que "após a reforma, serviu o clube com distinção como diretor durante 39 anos".Robert Charlton nasceu a 11 de outubro de 1937, em Ashington, e chegou em 1954 aos 'red devils', onde permaneceu até 1973, antes de rumar ao Preston North End (1973/74) e ao Watford (1975).Irmão do também campeão do mundo em 1966 Jack Charlton, Bobby Charlton foi, juntamente com o treinador Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, em Munique, em fevereiro de 1958.