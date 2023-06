Morreu Stéphane Demol, antigo defesa central do FC Porto

O antigo defesa central do FC Porto Stéphane Demol morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, revelou o clube 'azul e branco' através de mensagem na sua página do Twitter.

"Um defesa que também era golo. Um campeão. Um Dragão. Um de nós. Até sempre, Stéphane Demol!", pode ler-se na mensagem deixada pelo clube no Twitter.

Demol foi campeão nacional pelos 'dragões' em 1989/1990, num ano em que se destacou pelos 12 golos apontados, em 39 jogos.

Além do FC Porto, o antigo internacional belga representou o Sporting de Braga em Portugal, na época 1994/1995, tendo realizado apenas três jogos.

Stéphane Demol, internacional em 38 ocasiões, representou a seleção da Bélgica no Mundial México86, ano em que atingiu as meias-finais, tendo anotado um golo à antiga União Soviética, nos oitavos de final, quando se tornou no mais novo de sempre (20 anos) a marcar pelos belgas na fase final de um Campeonato do Mundo.