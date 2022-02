Nélson Veríssimo garante empenho máximo e o “chip” mudado do Benfica no duelo com o V. Guimarães para a campeonato, depois do empate (2-2) e da boa exibição com o Ajax na 1ª mão dos oitavos de final da Champions.“São competições diferentes. O ambiente na Luz pode estar diferente, porque tivemos casa cheia e não sei se amanhã será assim.