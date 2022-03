Motivação em alta no FC Porto para jogo frente ao Santa Clara

Pepe, Vitinha, Diogo Costa e Otávio integraram esta quarta-feira sem limitações e com muita motivação o treino do FC Porto, depois de terem participado no apuramento de Portugal para a fase final do Mundial.









O quarteto fez apenas treino de recuperação e deu indicações de que o encontro com a Macedónia do Norte não provocou nenhuma mazela para o jogo com o Santa Clara na segunda-feira. Boas notícias para Sérgio Conceição, que ainda assim não pôde contar com vários jogadores internacionais. “Eustáquio (Canadá) continua ausente, ao serviço da seleção.