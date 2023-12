Motorista de TVDE detido em França após homicídio de adepto do Nantes

Um motorista de transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE) foi detido pela polícia, devido ao homicídio de um adepto do Nantes, no sábado, antes de um jogo Liga francesa de futebol, informaram este domingo as autoridades gaulesas.

"Dando continuidade às primeiras investigações realizadas durante a noite, um motorista de TVDE compareceu na esquadra da polícia de Nantes, às 3h30 [hora de Lisboa], e foi colocado sob custódia tendo em vista a acusação de homicídio doloso", revelou em comunicado o procurador de Nantes, Renaud Gaudeul, especificando que se trata de um homem de 35 anos.

Segundo Gaudeul, "pouco antes das 20h00 [19h00 em Lisboa], vários veículos TVDE que transportavam adeptos do Nice foram atacados por adeptos do Nantes" quando iam a caminho do estádio do Nantes.

"Durante estes acontecimentos, em circunstâncias ainda por determinar, um homem de 31 anos, adepto do Nantes, desmaiou" e "morreu no local", isto, "apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência", sublinhou a mesma fonte.

De acordo com o procurador, "as primeiras investigações forenses mostram que a vítima apresenta um ferimento nas costas, que pode corresponder a uma arma branca", e, segundo uma testemunha citada pela agência de notícias francesa AFP, a vítima pertencia à claque Brigade Loire.

O jornal local Presse Océan recolheu o depoimento de um dos motoristas que integrava o 'comboio' de TVDE com adeptos do Nice, que afirmou, sob anonimato, ter sido agredido mas que não foi testemunha direta do homicídio.

"Estávamos num 'comboio' [duas carrinhas e seis outros carros] para deixar trinta adeptos do Nice no estádio quando uma horda de adeptos encapuzados e vestidos de preto ou amarelo e verde [as cores do Nantes] apareceu e nos atacou", indicou ao diário.

E acrescentou: "Eles começaram a abrir as portas e a bater nos meus clientes lá dentro. Baixei a janela e pedi para eles pararem. Um homem pontapeou a minha porta. Ele voltou, bateu no meu pára-brisas (...) E todos os meus outros colegas também foram agredidos".

O Nantes e a ministra do Desporto francesa, Amélie Oudéa-Castéra, expressaram a sua "dor" e enviaram as suas condolências à família e amigos do falecido adepto, tal como a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

O Nantes venceu o desafio da 14.ª jornada da Ligue 1 frente ao Nice por 1-0, e está no oitavo lugar com 18 pontos, enquanto o adversário é segundo, com 29, menos quatro pontos do que o líder Paris Saint-Germain, que este domingo ganhou fora ao Le Havre, por 2-0.