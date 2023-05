A Roma, de José Mourinho, venceu esta quinta-feira o Bayer Leverkusen, por 1-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.





Com Rui Patrício a titular (tornou-se o jogador com mais jogos na Liga Europa com 67 presenças), a Roma dispôs de várias ocasiões para marcar, mas só aos 63’ conseguiu concretizar através de Bove. Um golo que deixa a Roma perto de nova final europeia depois de ter ganho a Conference League na época passada. Na outra meia-final, a Juventus, que eliminou o Sporting, empatou em casa com o Sevilha (1-1), já nos descontos.