Mourinho diz não ser o sucessor de Zidane: "Não posso treinar uma equipa que tem treinador"

Os maus resultados do Real Madrid e as críticas a Zinedine Zidane já fizeram com que os adeptos merengues começassem a 'chamar' por Mourinho, mas o treinador português já foi taxativo: "Estou fora"."Foi uma honra trabalhar no Real Madrid. Mas Zidane não é um treinador qualquer na história do clube. E eu gostava que tudo se tranquilizasse com ele", assegurou Mourinho em entrevista à Deportes Cuatro, sublinhando que os merengues estão "em segundo ou terceiro e próximos do primeiro". "Não estão mal", atirou."Não gostaria de voltar a treinar o Real Madrid porque o clube tem treinador e eu não posso treinar uma equipa que tem treinador".E prosseguiu: "O meu regresso como treinador será quando tiver de ser. Este domingo trabalho na Sky, faço-o uma vez por mês porque não o quero fazer todos os dias. Divirto-me porque tenho uma perspetiva diferente do que como treinador. Agora estou a ter aulas de alemão para caso um dia treine lá possa falar essa língua num jogo da Champions."