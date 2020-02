Mourinho em apuros após derrota do Tottenham na Liga dos Campeões

José Mourinho tem a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões em risco, depois desta quarta-feira o Tottenham ter perdido em casa com o Leipzig por 0-1. O resultado até podia ter sido pior para o treinador português, que viu o adversário alemão desperdiçar as melhores oportunidades de golo.A primeira parte foi um martírio para os spurs. Com Gedson Fernandes a titular no lado direito do meio-campo, os londrinos nunca tiveram o controlo da partida (37% de posse de bola até ao intervalo) e viram o Leipzig, vencedor do grupo G em que o Benfica foi 3º, desperdiçar uma mão-cheia de golos que pareciam certos.Os alemães chegaram à vantagem já na segunda parte, num penálti convertido por Werner. Aos 64’, Mourinho tirou Gedson e Dele Alli, que não escondeu o desagrado com a substituição, e a equipa melhorou, obrigando o guardião contrário a um par de boas intervenções.No outro jogo da noite, o Valência (Gonçalo Guedes jogou 64 minutos) foi goleado em Itália pela Atalanta por 4-1.