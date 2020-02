Mourinho em Munique para observar Leipzig

O técnico do Tottenham José Mourinho está em Munique para assistir à partida deste domingo entre o Bayern e o Leipzig, que opõe os dois primeiros classificados da Liga alemã. O objetivo do treinador português é observar a equipa do Leipzig, adversário do Tottenham nos oitavos de final da Liga dos Campeões.‘apanhou’ Mourinho a dar uma entrevista a um canal de televisão germânico no átrio do Hotel Andaz, onde se encontra instalado. O treinador português tem um novo visual depois de ter rapado o cabelo.O encontro entre o Bayern e o Leipzig esteve para ser cancelado por causa de uma tempestade que deverá atingir a cidade bávara este domingo ao final do dia.