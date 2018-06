Mourinho envia mensagem de apoio a guarda-redes que permitiu golo de Ronaldo

Treinador do Manchester consolou De Gea.

"Ele é o meu menino. Custa-me dizer isto, mas ele sabe, ele sabe... foi um erro grave. Acontece aos melhores e o facto positivo é que sendo um dos melhores ele dará a cara no próximo jogo, sem medo", afirmou Mourinho.

José Mourinho enviou uma mensagem de apoio a David De Gea, o guarda-redes do clube onde é treinador, deste ter sido criticado por ter falhado no Mundial de 2018. O guarda-redes da seleção espanhola cometeu um erro que ajudou Ronaldo a marcar o segundo golo.Após a fraca exibição de De Gea correm rumores de que Hierro pretende tirar-lhe a titularidade e ao que parece a confiança de De Gea tem diminuído. Foi após ter tomado conhecimento destes factos que o treinador do Manchester United decidiu confortar o jogador, segundo avança o jornal Metro.O conteúdo das mensagens não foi, porém, revelado pelo mesmo site.Em declarações à RT, o técnico português também defendeu o jogador que enfrenta uma das fases mais complicadas da sua carreira.