José Mourinho rejeitou recentemente duas propostas da Arábia Saudita, uma das quais do Al Hilal, clube que acabaria por contratar Jorge Jesus. A revelação foi feita pelo atual treinador da Roma.



“Recebi duas ofertas no verão. Uma do Al Hilal e outra do Al Ahli. Ponderei e antes de uma reunião com os árabes informei a direção do meu atual clube que não tinha intenção de aceitar.









