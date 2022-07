Mourinho solidário com bombeiros portugueses

A cumprir estágio de pré-época no Algarve com a Roma, José Mourinho não ficou indiferente à onda de incêndios que se regista em Portugal (e não só), utilizando as redes sociais para publicar um vídeo em que deixou uma mensagem solidária aos bombeiros em combate.O técnico português mostrou o seu apoio aos homens e mulheres que estão a lutar arduamente no combate aos muitos incêndios em Portugal, destacando a sua coragem num momento tão difícil.O treinador, de 59 anos, terminou o vídeo fazendo uma promessa de que em breve vai fazer uma revelação importante, mostrando um penso no ombro direito.