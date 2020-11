Mourinho suspenso das competições europeias por um jogo e Tottenham com 25 mil euros de multa

José Mourinho está suspenso das competições europeias por um jogo, anunciou esta sexta-feira a UEFA. Em causa, estará o alegado atrasado provocado pelo treinador português no arranque da partida realizada a 29 de outubro, entre Antuérpia e Tottenham, que os spurs perderam por 0-1, a contar para a 2.ª jornada do grupo J da Liga Europa.



Por tratar-se de uma situação reincidente, o treinador português não poderá estar sentado no banco do Tottenham na próxima partida da Liga Europa, contra o Ludogorets, no próximo dia 26, sendo que o clube recebeu ainda uma multa de 23 mil libras (cerca de 25 mil euros) pelo incidente.