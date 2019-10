Mourinho usado pelo presidente do Real Madrid para alcançar resultados

José Mourinho está a ser usado por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, como um engodo para os jogadores apresentarem melhores resultados em campo.A imprensa espanhola avança que o dirigente madrileno sabe que o treinador português não é desejado no balneário e espera que as notícias de um possível regresso assustem a equipa.Florentino Pérez acredita que divulgar o nome de Mourinho para substituir Zidane faz com que os jogadores trabalhem o dobro para evitar esse cenário, o que melhora os resultados. Exemplo disso foram os dois últimos jogos. O Real Madrid perdeu em Maiorca (0-1), a 19 de outubro, e depois do desaire já se falava em Espanha de um jogo decisivo frente ao Galatasaray (22/10), para a Liga dos Campeões.Na antevisão desse encontro, Sergio Ramos garantiu que a equipa quer que Zidane continue: "Estamos com ele até à morte!". No final, os merengues saíram da Turquia com os três pontos (1-0).A equipa joga na quarta-feira com o Leganés, depois do adiamento (para 18 de dezembro) da partida do passado sábado com o Barcelona, em Camp Nou, devido à tensão que se vive na Catalunha.