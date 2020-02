Movimento de sócios do Sporting pressiona Rogério Alves

Rogério Alves está sob pressão para anunciar a marcação da Assembleia Geral(AG) destitutiva. O presidente da Mesa da AG leonina tem arrastado o prazo, mas a decisão final será tomada na terça-feira, dia 11, apurou oO movimento Dar futuro ao Sporting, autor da recolha das assinaturas e votos necessários para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, está desagradado com o atraso da decisão e o desrespeito pelo ultimato que fez e que terminava precisamente esta sexta-feira.O presidente da Mesa da AG, Rogério Alves, está a analisar o um pedido que gera divisões quanto à decisão. Abrantes Mendes, antigo líder da MAG leonina, não tem dúvidas que os argumentos "são vagos". "Não tem pés nem cabeça. Por mim, seria indeferido", disse aoJá Jaime Marta Soares, ex-presidente da MAG que destituiu Bruno de Carvalho em 2018, lembra que os estatutos "são claros", quem "julga e é soberano" são sócios. "Querem uma AG e devem ser ouvidos, mas têm de cumprir os requisitos, como suportar as despesas da reunião e estarem presentes 75 por cento dos subscritores do documento", explicou.O pedido da Assembleia Geral destitutiva pode, no entanto, cair por terra, se o presidente Frederico Varandas marcar eleições antecipadas. A decisão final será conhecida na terça-feira, dia 11.O defesa-central Mathieu já treinou esta quinta-feira integrado e deve voltar à titularidade no jogo de domingo com o Portimonense.O francês, de 36 anos, está totalmente recuperado da tendinite do joelho direito e tudo aponta para que faça dupla no eixo da defesa com Coates. O boletim médico fica agora restringido a Luiz Phellype, em processo de reabilitação pós-cirurgia, na sequência de uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.A notícias que dão conta das observações do Sporting ao guarda-redes sueco Olsen, de 30 anos, caíram mal nos adeptos leoninos. Numa altura em que Maximiano está a consolidar-se como guarda-redes da equipa, o desejo de um novo guardião pode desestabilizar o jovem.Dias é o prazo que Rogério Alves tem para marcar a Assembleia Geral destitutiva, se na terça-feira aceitar os argumentos do movimento ‘Dar futuro ao Sporting’.Os regulamentos do Sporting referem que bastam assinaturas de adeptos que completem os mil votos para pedir a AG.É o preço da AG destitutiva de Bruno de Carvalho. Já houve outra que custou 250 mil euros.