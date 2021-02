'Movimento Rua Vi€ira' marca protesto para contestar direção do Benfica

O "Movimento Rua Vi€ira" marcou um buzinão para contestar a direção do Benfica.O protesto está marcado para esta quarta-feira, na rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz. O buzinão começa às 19h04, uma alusão ao ano de fundação do clube, em 1904.A iniciativa está a ser organizada pelo grupo de adeptos responsável por afixar placas semelhantes às placas indicativas com o nome de ruas mas com a frase "Rua Vi€ira". O "e" foi suprimido do nome, num protesto à política desportiva do atual presidente dos encarnados.