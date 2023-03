O Ministério Público está a investigar uma dúzia de jogos em que o Benfica é suspeito de corrupção desportiva, noticiou a CNN. Estão em causa partidas realizadas entre 2016 e 2019, envolvendo quatro épocas distintas: as duas últimas do tetracampeonato (2016/17 e 2017/18), com Rui Vitória como treinador, e a da reconquista, em 2018/19, com Bruno Lage.









