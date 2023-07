A proximidade entre Pinto da Costa, Hernâni Vaz Antunes, Bruno Macedo e Pedro Pinho levou os inspetores da Autoridade Tributária a vigiarem o líder dos azuis-e-brancos e a monitorizarem os contactos que mantinha com o milionário, amigo do também milionário e antigo ‘vice’ da Altice. Um dos encontros foi mesmo fotografado e o Ministério Público defende que, após uma reunião no Estádio do Dragão e um almoço numa marisqueira em Matosinhos, Hernâni prometeu investir um milhão de euros no clube.









Ver comentários