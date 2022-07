A recuperação de Lucas Veríssimo à grave lesão no joelho direito atrasou-se devido às alterações no departamento médico do Benfica.



Ao que o CM apurou junto de fontes conhecedoras do processo, o novo diretor clínico das águias para a época prestes a iniciar-se, o espanhol Lluís Til Pérez, colocou um compatriota a supervisionar os tratamentos do defesa-central, depois do fisioterapeuta que acompanhava o defesa, o português Tiago Vaz, ter passado para as modalidades.









