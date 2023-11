Mudança nos estatutos protege Pinto da Costa de eventual pedido de destituição

Uma das alterações aos estatutos do FC Porto que vão ser votadas na assembleia geral marcada para dia 13 deste mês protege Pinto da Costa de um eventual pedido de destituição devido aos negócios entre o seu filho, Alexandre, e o clube.



Segundo o artigo 45.º dos estatutos, “é vedado aos membros dos órgãos sociais do Clube realizar, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, quaisquer negócios com o Clube ou com qualquer sociedade em que o Clube participe maioritariamente, direta ou indiretamente, a não ser por concurso público ou sob parecer prévio favorável do Conselho Fiscal e Disciplinar”.









Ver comentários