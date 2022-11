O Benfica defronta o Estrela da Amadora, em Leiria (19h00), num jogo da 1.ª jornada do grupo C da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este encontro.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, João Victor, Brooks e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, Rafa e Diogo Gonçalves; Musa

