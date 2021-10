Muito difícil segurar Díaz no FC Porto

Vai ser muito difícil manter Luis Díaz no FC Porto para lá do próximo mercado de transferências (janeiro), apurou o Correio da Manhã.As exibições de grande qualidade têm aumentado, tal como as sondagens junto da SAD pelo extremo colombiano. A direção do FC Porto vive num grande dilema, que é manter um jogador fundamental para o resto da época, por um lado, ou encaixar um valor significativo que seria muito importante para as contas, por outro.Um ponto poderá decidir a permanência do sul-americano: a continuidade ou não na Champions. Se os dragões avançarem para a fase a eliminar, poderá haver margem para a continuidade. Caso isso não aconteça, é quase certa a saída do melhor marcador do campeonato (sete golos), em janeiro.A cláusula de rescisão do jogador, de 24 anos, situa-se nos 80 milhões de euros, mas se surgir uma proposta a rondar os 60 milhões, a SAD aceita negociar.De Inglaterra têm surgido várias sondagens pelo futebolista, que também tem a preferência em prosseguir a carreira na Premier League. Díaz chegou ao FC Porto em 2019 em troca do sete milhões de euros.O lateral Wendell, que se lesionou no jogo com o Milan, fez ontem tratamento, e por isso falhou o treino da equipa, estando em dúvida para o jogo de amanhã em Tondela.O médio Sérgio Oliveira disse que a melhor memória da sua carreira foi o golo apontado ao Benfica na vitória do FC Porto por 3-2 em 2019/20.O avançado brasileiro Hulk revelou, numa entrevista ao jornal ‘AS’, ter recusado o Atl. Madrid em 2008 para optar pelo FC Porto. "Fiz uma boa escolha", diz o jogador, entre diversos elogios ao clube português que representou.