"Muito duro e difícil": André Almeida quebra silêncio sobre grave lesão no jogo do Benfica frente ao Rio Ave

André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, no jogo do Benfica frente ao Rio Ave. Apesar da gravidade deixou uma mensagem de confiança.



"Obrigado por todas as mensagens de preocupação... Momento muito duro e difícil, que nunca se espera mas que infelizmente sucede e faz parte... Escolhi esta imagem porque é isto que eu sou e é assim que vou lidar com qualquer dificuldade que me apareça e esta é só mais uma... Sorriso na cara e positivismo de quem sempre se deitará grato por fazer aquilo ama.. Estamos juntos", publicou no Instagram.

