Com um golo apontado pelo reforço Rafa Mújica, logo no primeiro minuto de jogo, o Arouca somou os primeiros três pontos no campeonato. O avançado espanhol aproveitou uma atrapalhação de Kevin e ficou isolado diante de Andrew, finalizando com classe.









Em desvantagem, o Gil Vicente procurou reagir. Mas parece que os seus jogadores se adaptaram mal a um relvado muito irregular, acabando por ser presas fáceis para a defesa da equipa da casa.

Na segunda parte, os gilistas continuaram à procura do empate, perante um Arouca que passou a jogar também com o resultado. E mais à frente com o tempo. O final do jogo chegou com oportunidades repartidas por ambas as equipas.