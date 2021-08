Zarema Salikhova, mulher do presidente do Spartak Moscovo, foi acusada pelo ex-diretor desportivo, Dmitry Popov, de seguir um método criativo para escolher treinadores: tem de ter a letra ‘r’ no nome e ser do signo carneiro (pessoas nascidas de 21 de março a 20 de abril).Duas condições cumpridas por Rui Vitória, motivo pelo qual o português teria sido escolhido para treinar os russos, contra a vontade do ex-diretor.