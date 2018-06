Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre ferida durante festejos da qualificação do Brasil para os oitavos de final

Tamara Maiochi, de 30 anos, cortou o pescoço com um copo de vidro e não resistiu aos ferimentos.

18:03

Tamara Maiochi, de 30 anos, morreu esta quarta-feira durante a celebração da qualificação do Brasil para os oitavos de final do Mundial 2018, ao sofrer uma queda e acabou por cortar o pescoço com bocados de vidro de uma taça.



As testemunhas que estavam no local contaram que a vítima estava a comemorar a vitória do Brasil sobre a Sérvia, em São Paulo, numa altura em que se desequilibrou de uma cadeira e acabou a ferir-se gravemente.



Os amigos que estavam com ela tentaram estancar enquantam chamavam ajuda médica. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local, segundo avança o site de notícias Lance!.



O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Jundiaí, em São Paulo.