Multidão exalta Jorge Jesus no regresso do Flamengo campeão das Américas ao Rio de Janeiro

O treinador português Jorge Jesus viveu este domingo um dos maiores momentos de glória da sua carreira no regresso do Flamengo ao Rio de Janeiro depois de na tarde de sábado ter conquistado a Taça Libertadores da América em Lima, no Peru, vencendo por 2 a 1 o River Plate da Argentina numa partida verdadeiramente épica decidida nos últimos três minutos.



Uma multidão incalculável recebeu em êxtase o Flamengo nas ruas da capital fluminense e além dos jogadores, prestou repetidas homenagens ao treinador português, reconhecendo-o como um dos principais responsáveis pela conquista do maior campeonato das Américas.

Completamente enlouquecida, a multidão, que se confundia com a própria estrada ao longo dos 15 quilómetros desde o aeroporto até ao início da Avenida Getúlio Vargas, no centro, onde outro mar de gente se concentrou, repetia sem cessar o grito já muitas vezes ouvido nos estádios após cada nova vitória do Flamengo, "Olé, olé, olé, olé, Mister, Mister", numa alusão à forma como Jesus é chamado no Brasil. Emocionado, Jorge Jesus na maior parte das vezes apenas sorria, fazendo questão no entanto de exibir nas mãos ou sobre os ombros a bandeira de Portugal, deixando claro o orgulho pela sua origem.

Recepções de exaltação a feitos desportivos importantes são comuns, mas, na maior parte das vezes, só os jogadores são homenageados com os gritos dos adeptos. Este domingo, porém, Jorge Jesus foi tão lembrado e homenageado quanto o autor dos dois golos da histórica vitória, Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou outros jogadores cuja atuação foi determinante para o título que o Flamengo não conquistava há 38 anos, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Rafinha, Everson Ribeiro e o guarda-redes Diego Alves, entre muitos outros.

E tanta euforia e exaltação a Jorge Jesus não são exagero. Tendo comandado o primeiro treino do Flamengo só em 21 de junho, em somente cinco meses o treinador português transformou uma equipa que ia aos altos e baixos numa imparável máquina de vitórias que, além de vencer com desconcertante facilidade até os adversários mais fortes, encanta com o espectáculo do verdadeiro bailado que executa dentro do relvado.

Nesses cinco meses, sob o comando do português, o Flamengo, exceptuando duas ínfimas derrotas logo no início, ainda no periodo de adaptação, venceu convincentemente 27 partidas, que o levaram a ser campeão das Américas e o poderão levar, ainda este domingo, a ser igualmente campeão do Brasil.



Se o Palmeiras, de São Paulo, segundo colocado no campeonato brasileiro, não vencer este domingo o Grémio, o Flamengo de Jorge Jesus, em primeiro lugar e com 13 pontos a mais, mesmo sem entrar em campo nesta rodada do "Brasileirão" sagrar-se-á campeão nacional.