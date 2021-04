Uma multidão com perto de 100 adeptos recebeu este sábado os atletas do Sporting na chegada ao hotel antes do encontro com o Braga.Piroctecnia e muitos cânticos de apoio marcaram a chegada dos jogadores do Sporting que responderam com aplausos aos adeptos.Os atletas leoninos chegaram ao hotel e pararam, debaixo de chuva, para aplaudir os adeptos que esperaram pela equipa.