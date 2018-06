França e Dinamarca empatam e seguem para os 'oitavos'

Peru derrotou a Austrália e deitou por terra as aspirações da equipa da Oceania no Grupo C.

16:53

França e Dinamarca apuram-se para os oitavos de final do Mundial 2018, após o empate desta terça-feira (0-0), no último jogo do grupo C. Num jogo sem golos, a França assegurou o primeiro lugar do grupo C, com sete pontos, enquanto a Dinamarca chegou aos cinco pontos.



O Peru, que já estava eliminado da competição, depois de perder com a França e a Dinamarca, infligiu uma derrota por 2-0 à Austrália, deitando por terra as esperanças da equipa da Oceania de chegar mais longe na prova.



As seleções europeias ficam agora à espera do desfecho do Grupo D para conhecerem os adversários nos oitavos de final. a Croácia tem 6 pontos e já está qualificada, bastando-lhe um empate (ou até a derrota pode servir) para ganhar o grupo e defrontar a Dinamarca. A Nigéria tem 3 pontos e joga com a Argentina de Messi, que tem apenas um ponto. Na corrida está também a Islândia, que parte para o jogo com a Croácia com um ponto.



Os jogos do Grupo D são às 19h00 desta terça-feira.