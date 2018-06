Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suíça trava euforia do Brasil e impõe empate

Resultado de 1-1 na primeira jornada do Grupo E, na Rússia.

20:55

A Suíça empatou este domingo à noite com a seleção do Brasil, a um golo para cada lado, na primeira jornada do Grupo E do Mundial 2018, travando a euforia da equipa brasileira, uma das favoritas à conquista da competição.



O golo do Brasil foi marcado por Philippe Coutinho, aos 20 minutos, e o da Suíça por Steven Zuber já na segunda parte, ao minuto 50, num lance polémico em que se ficou a pedir falta do jogador suíço.



Com este resultado, a Sérvia terminou a primeira jornada do Grupo E na liderança, já que venceu a Costa Rica, por 1-0, em Samara.