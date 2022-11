Mundial na Coreia do Norte? FIFA não fecha portas

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, admitiu que a Coreia do Norte pode, no futuro, acolher um Campeonato do Mundo de futebol.

"Qualquer país é elegível para sediar um evento", disse Infantino. Segundo o DailyMail, o presidente da FIFA afirmou que visitou, há alguns anos, a Coreia do Norte para perceber a recetividade da nação em receber, em conjunto com a Coreia do Sul, um Mundial feminino de futebol.

"A Fifa é uma organização global de futebol. Somos pessoas do futebol, não políticos", declarou Infantino.



A seleção da Coreia do Sul, atualmente classificada no 112º lugar no ranking mundial, não participa numa competição mundial desde o Campeonato do Mundo de futebol de 2010, que se realizou na África do Sul.