A cinco meses do início do Mundial de Futebol no Qatar, a competição terá tudo para ser... pouco picante. Isto porque os adeptos que mantenham relações sexuais fora do casamento arriscam uma pena de prisão de 7 anos.



A informação foi transmitida recentemente à polícia inglesa pela organização da prova, de modo a alertar os adeptos britânicos que irão viajar para o país do Médio Oriente.









Ver comentários