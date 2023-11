Os portugueses estão de uma maneira geral agradados com a circunstância de o País, em parceria com a Espanha, Marrocos e ainda Argentina, Uruguai e Paraguai (estes três de forma pouco mais do que simbólica), organizar a fase final do Mundial de 2030. Mas dão um rotundo não à possibilidade de isso implicar a construção de novos estádios de futebol.









