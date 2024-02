Mundial2026 começa na Cidade do México e termina com final em Nova Iorque

O jogo de abertura do Mundial2026, organizado por Estados Unidos, México e Canadá, vai-se realizar na Cidade do México, em 11 de junho, e a final vai decorrer em Nova Jérsia, em 19 de julho, anunciou este domingo a FIFA.

O Estádio MetLife, localizado na cidade de East Rutherford, no estado norte-americano de Nova Jérsia, oito quilómetros a oeste de Nova Iorque, com capacidade para 82.500 espetadores, acolhe pela primeira vez a final de um campeonato do mundo, anunciou o presidente do organismo que tutela o futebol a nível internacional, Gianni Infantino, numa transmissão em vídeo.

Já o Estádio Azteca, recinto com mais de 87 mil lugares na capital mexicana, vai acolher o primeiro jogo de um Mundial pela terceira vez, depois de ter sido palco para as aberturas dos torneios de 1970, vencido pelo Brasil de Pelé, e de 1986, ganho pela Argentina de Diego Maradona.

Esse jogo vai contar com a seleção do México, uma das anfitriãs do primeiro mundial com 48 conjuntos, a par do Canadá, que realiza o primeiro jogo em 12 de junho, em Toronto, e dos Estados Unidos que também entram em ação no dia 12, em Los Angeles.

As meias-finais vão-se realizar nas cidades norte-americanas de Atlanta e de Arlington, no estado do Texas, enquanto o jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugar se vai realizar em Miami.

Dos 104 jogos previstos para o Mundial2026, 78 vão decorrer no Estados Unidos, em 11 cidades: além de Nova Iorque, Los Angeles, Atlanta, Arlington e Miami, contam-se ainda Boston, Filadélfia, Kansas City, Houston, Seattle e San Francisco.

O campeonato do mundo reúne ainda as cidades de Vancouver, no Canadá, e de Monterrey e Guadalajara, no México.

A seleção da Argentina é a atual campeã em título, após ter erguido o troféu pela terceira vez no Mundial2022, no Qatar.