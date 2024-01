Mundo do futebol despede-se de Franz Beckenbauer no Allianz Arena

O Bayern Munique promoveu esta sexta-feira no Allianz Arena um último adeus a Franz Beckenbauer, um dos melhores futebolistas da história, que morreu em 7 de janeiro, com 78 anos.

A cerimónia teve vários discursos, momentos musicais e vídeos a recordar o 'Kaizer', contando com a presença de muitas figuras do futebol, incluindo os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e da UEFA, Aleksander Ceferin.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também não faltou, tal com os líderes de FC Barcelona, Joan Laporta, e do Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, ou Emilio Butragueño, 'lenda' do Real Madrid.

Na tribuna do Allianz Arena estiveram também antigos campeões mundiais e glórias do clube bávaro, como Paul Breitner, Günter Netzer, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme, Rudi Völler ou o francês Bixente Lizarazu.

"Querido Franz, faz 12 dias que morreste e, para ser sincero, sinto muitíssimo a tua falta. Descansa em paz", disse o presidente do Bayern Munique, Uli Hoeness.

A homenagem a Beckenbauer fez-se também com a presença de muitos adeptos anónimos (cerca de 25.000 nas bancadas), que se quiseram associar a mais esta celebração daquele que ficou para a história como o melhor líbero de 'todos os tempos'.

O 'Kaiser', designação respeitosa por que passou a ser conhecido, conquistou o título de campeão do mundo pela Alemanha como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido dois dias antes de Beckenbauer), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.

O antigo defesa, e também médio, foi 103 vezes internacional pela Alemanha (14 golos) e arrecadou igualmente o Campeonato da Europa de 1972, capitaneando a então RFA.

Beckenbauer arrebatou ainda a Bola de Ouro em 1972 e 1976, para o melhor jogador da Europa, e ergueu por três vezes a Taça dos Clubes Campeões Europeus, pelo Bayern Munique, além de uma Taça das Taças e uma Taça Intercontinental.

Ainda como futebolista, ganhou por quatro vezes a Bundesliga pelo Bayern Munique e também foi campeão germânico ao serviço do Hamburgo.

Além de ter orientado a 'mannschaft', treinou igualmente os franceses do Marselha e o próprio Bayern, conduzindo a formação de Munique ao triunfo na Bundesliga em 1993/94.

Beckenbauer foi também presidente do Bayern Munique, entre 1994 e 2009.