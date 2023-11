Muros da Academia do Benfica grafitados de madrugada

Vários muros dos campos de futebol da Benfica Campus, no Seixal, foram grafitados na madrugada deste domingo. A PSP confirma a ocorrência.

Fonte oficial do Comando da PSP de Setúbal, responsável pelo patrulhamento na zona, disse ao CM que o alerta foi dado pelas 04h30. "Seguranças de serviço na Benfica Campus alertaram a PSP", explicou.





As inscrições efetuadas ligam os atos de vandalismo a adeptos do Sporting, em dia de dérbi entre as duas equipas a disputar pelas 20h30 deste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A equipa de Roger Schmidt está em estágio na Academia do Seixal. A saída do autocarro para o estádio da Luz será, concluiu a mesma fonte oficial, "alvo de uma operação especial de policiamento".