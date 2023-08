Musa será o avançado de referência do Benfica no ataque à Supertaça. O ponta de lança croata fará de Gonçalo Ramos no jogo frente ao FC Porto, na quarta-feira, em Aveiro, no qual se decide o primeiro título da época.



A titularidade de Musa - estatuto que nunca garantiu desde a chegada à Luz no início da época passada – é uma consequência das movimentações de mercado do Benfica.









Ver comentários