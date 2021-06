Nuno Mendes, conhecido por ‘Mustafá’, chefe da claque Juve Leo, disse, em 2018, quando foi preso no âmbito do processo do ataque à academia de Alcochete, que vivia com dificuldades.Afirmou que ganhava dois mil euros por mês - salário comportado na totalidade pela Juve Leo. Mas, na última declaração de rendimentos, o cabecilha da principal claque do Sporting terá declarado apenas dois mil euros/ano, tal como ...