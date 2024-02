“Na minha cabeça, estamos a dois pontos do primeiro classificado. Queremos manter a posição e melhorar. Faremos as contas no fim. Não jogámos, mas faremos os mesmos jogos do que os adversários. Agora estamos focados no jogo da Taça de Portugal com a U. Leiria”, referiu esta terça-feira Rúben Amorim, numa alusão à pressão psicológica causada com o adiamento do jogo em Famalicão, que permitiu ao Benfica ascender à liderança da Liga.









