Nacional da Madeira e Paços de Ferreira commpate ajustado em jogo emotivo

Nacional e Paços de Ferreira repartiram este sábado os pontos, após o empate (1-1) no jogo realizado no Estádio da Madeira, na Choupana (Funchal).Num jogo bem disputado mas nem sempre bem jogado, os dois golos surgiram na segunda parte, por Riascos (para o Nacional) e Stephen Eustáquio para os pacenses).Ainda não foi desta que a equipa madeirense venceu em casa, nesta época. Em três jogos empatou outros tantos e o que fez ontem na primeira parte explica isso mesmo. A formação nacionalista mostrou-se apática e os melhores lances da primeira meia hora de jogo pertencerem ao Paços de Ferreira. A formação do Norte do País levava a lição bem estudada e não acusou a ausência do treinador Pepa, que há mais de uma semana acusou positivo à Covid-19. Ainda assim, o intervalo chegou sem golos, também porque o VAR reverteu uma decisão de penálti que tinha sido apontada a favor do Paços de Ferreira por alegada falta de Pedrão sobre João Amaral.Na segunda parte acabou por ser o Nacional a chegar ao golo, por Riascos (57’). O Paços reagiu e viu o esforço premiado aos 74’, por Stephen Eustáquio, após um bom cruzamento de Dor Jan.