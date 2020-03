Nakajima é aposta até ao fim da época

Tudo indica que Sérgio Conceição vai apostar em Nakajima a titular no jogo de amanhã (19h30) frente ao Santa Clara, recuperando um esquema tático que foi utilizado com sucesso em meados de dezembro. O extremo regressa ao onze na vaga deixada em aberto por Luis Díaz.

O CM sabe que o treinador portista está descontente com a produção ofensiva da equipa (cinco golos marcados nos últimos quatro jogos) e vê no japonês a solução para dar mais criatividade ao processo atacante. O jogador, de 25 anos, deverá jogar a partir da ala esquerda, mas é possível que surja nas costas de Soares, desviando Marega para a faixa.

Aos dois e a Otávio, que jogará a partir da direita, será pedida grande mobilidade e constante troca de posições, de forma a baralhar as marcações adversárias. Os três terão ordens para reforçar o jogo interior, deixando os corredores para as subidas de Corona (que se fixará como lateral) e Alex Telles.



Luis Díaz de fora durante um mês

Luis Díaz só regressa aos relvados em abril. A rotura na face posterior da coxa direita, a primeira lesão muscular de alguma gravidade na carreira do extremo colombiano, vai implicar, pelo menos, um mês de tratamento.