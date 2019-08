Nakajima em dúvida para clássico frente ao Benfica

Shoya Nakajima está em dúvida para o clássico deste sábado frente ao Benfica (19h00, BTV). O avançado foi autorizado a viajar para o Japão, onde está a acompanhar o nascimento da filha.Sérgio Conceição aceitou o pedido do japonês, que partiu no domingo de manhã para o país natal, falhando o treino desse dia. Espera-se que regresse a Portugal esta quarta-feira, falhando apenas o treino desta terça-feira."O Nakajima chega a tempo de treinar com a equipa esta quarta-feira e vai fazer a preparação para o jogo com o Benfica, apesar de ter de fazer uma viagem de 12 horas", garantiu aoTheodoro Fonseca, empresário de Nakajima.O avançado de 24 anos vai realizar, num curto espaço de tempo, uma viagem que ultrapassa os dez mil quilómetros para cada lado e que pode ter consequências físicas, devido ao cansaço acumulado e à mudança do fuso horário.Nakajima estava no Al-Duhail, do Qatar, e assinou pelo FC Porto, que pagou 12 milhões de euros, por metade do seu passe.Até ao momento, o japonês é a contratação mais cara dos dragões esta época. No entanto, o jogador não impressionou no primeiro jogo oficial em que foi titular, frente ao Krasnodar (2-3).No último encontro dos azuis-e-brancos, Nakajima esteve inclusivamente no banco no jogo com o V. Setúbal (4-0), tendo entrado aos 67 minutos para substituir o jovem, de 19 anos, Romário Baró. Agora Sérgio Conceição não deve contar com o japonês para ser titular no clássico.A equipa portista regressa esta terça-feira aos treinos, a partir das 16h00, para preparar a deslocação à Luz. Um jogo que os dragões não podem falhar, pois em caso de derrota ficam a seis pontos da liderança da Liga, após três jornadas.