Nani assina pelos turcos do Adana Demirspor

O futebolista internacional português Nani, de 36 anos, vai jogar nos turcos do Adana Demirspor, anunciou esta quinta-feira o clube, com o avançado a assinar um contrato de uma época, com mais uma de opção.

O Adana Demirspor, quarto classificado da última edição da Liga turca, revelou nas redes sociais a contratação de Nani, que tinha deixado os australianos do Melbourne Victory, equipa pela qual fez 10 jogos, mas em janeiro sofreu uma lesão grave num joelho, uma rotura do ligamento cruzado anterior, que o impediu de jogar.

O campeão europeu ao serviço de Portugal em 2016 vai, assim, regressar ao futebol turco, país onde já tinha representado o Fenerbahçe na época 2015/16.