Nani participa em torneio solidário de póquer de combate ao cancro

O futebolista português Nani participou num torneio solidário de póquer com o objetivo de angariar fundos para o combate à leucemia e ao cancro linfático, em Orlando, nos Estados Unidos.O jogador participou no evento na companhia de Oriol Rosell, seu colega de equipa dos Orlando City e também ex-futebolista do Sporting.O vídeo mostra o momento em que Nani participa no evento.