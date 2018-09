Sporting 0 - 0 Qarabag

Acompanhe ao minuto o primeiro jogo dos leões na Liga Europa.

18:48

Suplentes: Renan, André Pinto, Carlos Mané, Diaby, Petrovic, Bruno Gaspar e Jovane.

Suplentes: Halldórsson, Mammadov, Michel, Abdullayev, Agolli, Delarge e Abbas Huseynov.



O francês François Letexier é o árbitro da partida.

- Começa o jogo em Alvalade, com o Qarabag a dar o pontapé inicial.O Sporting estreia-se esta quinta-feira na Liga Europa a receber em casa o Qarabag, equipa que venceu os últimos cinco campeonatos do Azerbaijão.Já são conhecidos os onze escolhidos por José Peseiro para o onze inicial, em que se destaca o regresso do capitão Nani, que falhou o último jogo por lesão. Gudejl, aparece pela primeira vez como titular nos leões, depois de ter jogada na Taça da Liga como suplente utilizado.Salin;Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña;Gudejl, Battaglia, Bruno Fernandes;Raphinha, Nani, MonteroVagner;Medvedev, Rzezniczak, Huseynov, Gurrier;Garayev, Madatov, Zoubir, Ozobic, Diniyev;EmegharaO Qarabag, equipa que venceu as últimas cinco edições da Premier League do Afeganistão, chega à Liga Europa depois de ter falhado o acesso à Champions. Na épocapassada, o Qarabag tornou-se a primeira equipa azeri a chegar à fase de grupos da porva principal da UEFA, tendo ficado no quarto lugar do grupo C, atrás da Roma, Atlético de Madrid e Chelsea.Um dos jogadores do plantel do Qarabag é o búlgaro Slavchev Simeon, que teve uma passagem muito apagada pelo Sporting, tendo sido emprestado sucessivamente, até ser vendido, no último mês de agosto, ao clube azeri.Um clube fundado em 1951, numa cidade destruída pela guerra no início dos anos 1990