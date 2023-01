Nani sofre lesão grave no joelho durante jogo na Austrália

O futebolista internacional português Nani sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou este sábado o Melbourne Victory, em nota enviada à agência Lusa.

"O avançado português Luís Nani sofreu uma rotura do seu ligamento cruzado anterior (ACL). Os exames radiológicos deste sábado confirmaram a extensão da lesão sofrida no final do jogo de sexta-feira com o Brisbane Roar", indica o comunicado.

Nani foi titular no encontro de sexta-feira do campeonato australiano, que o Melbourne Victory perdeu em casa com o Brisbane Roar por 1-0, e no qual o extremo luso lesionou-se já na parte final.