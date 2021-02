Nanu do FC Porto está consciente mas ainda em observação após choque violento com guarda-redes do Belenenses

traumatismo cranioencefálico

O pânico instalou-se, quando, ao minuto 85 do jogo entre FC Porto e Belenenses SAD, um choque de cabeças entre o guarda-redes Kritciuk e Nanu deixou o jogador portista inanimado no coração da área. Um momento arrepiante.





CM apurou, Nanu foi vítima de um traumatismo cranioencefálico, tendo recuperado a consciência a caminho do hospital. O lateral portista chegou à unidade de saúde já estável , quer ao nível do oxigénio, quer ao nível do batimento cardíaco.



O ala dos dragões Nanu ainda se encontra em observação no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O jogador do FC Porto está consciente mas irá realizar novo TAC para avaliar a evolução após ter sofrido umapós o choque contra o guarda-redes do Belenenses no jogo desta quinta-feira, no Jamor.